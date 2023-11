L’incubo del senatore Luigi Nave in missione a Caivano | due tentate rapine in mezz’ora | si salva mostrando il tesserino da parlamentare

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Duenel giro di 30 minuti. È quanto successo adel Movimento 5 Stelle e membro della ComAntimafia, in «» a. Il primo tentativo è avvenuto sullo svincolo della Statale 162 in direzione Afragola, mentre il secondo sulla Circumvallazione Esterna all’altezza di Mugnano di Napoli. Due tentativi che fortunatamente per ilsono andati a vuoto. È stato lo stessoa raccontare la sua doppia disavventura dopo aver sporto denuncia ai carabinieri. La ricostruzione delStando alla ricostruzione delpentastellato, dopo essere stato ae al carcere ...