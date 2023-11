L' incendio e le svastiche nel cimitero ebraico di Vienna

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il presidente della comunità ebraica diOskar Deutsch ha scritto su Twitter che nel corso della notte è stato appiccato unnella parte ebraica delcentrale di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Durante la notte è stato appiccato unnella sezione ebraica del cimitero centrale di Vienna e sono state dipinte con spray dellesui muri esterni come denuncia il presidente della ...Il portavoce dei vigili del fuoco, Gerald Schimpf, ha dichiarato all'agenzia di stampa Austria che l'incendio sarebbe scoppiato durante la notte e che si era già in gran parte estinto quando i vigili ...Il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, ha condannato “nei termini più forti l’attacco al cimitero ebraico”. “Non c’è posto per l’antisemitismo nella nostra società e verrà combattuto con tutti i ...