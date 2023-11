Lies of P | confermato il sequel | mostrato in parte il DLC

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le bugie hanno le gambe corte, ma non per questo la storia si ferma:ufficialmente ildiof P, di cui vediamo il DLC Il director diof P, Ji Won Choi, nel mostrare spizzichi e bocconi del DLC ha ancheildella rivisitazione soulslike della storia di Collodi per il gusto di darci qualche dolcetto pure dopo Halloween. Nel video Director’s Letter (“lettera del regista”, ndr) qui sotto, Choi ha ringraziato la community per il milione di copie piazzate sul mercato condividendo anche qualche informazione sul futuro del gioco. “La nostra priorità è lo sviluppo dei contenuti scaricabili, oltre ai nostri piani per il seguito”, ha dichiarato il director. Sapevamo già dell’espansione, ma di un secondo capitolo non sapevamo nulla! Naturalmente non ...