Legge Bilancio | Fascina torna al Parlamento | “Ponte Stretto a Silvio”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuta la “vedova” diBerlusconi, Martanuovamente a parlare Marta, dopo mesi di grande dolore per la perdita del suoBerlusconi. Nel corso dell’intervista al ‘Corriere della Sera‘ ha annunciato il ritorno ine non solo. Tanti, infatti, sono stati gli argomenti che la “vedova” del ‘Cavaliere’ ha affrontato. Un periodo sicuramente non facile quello che sta attraversando. Nei momenti di sconforto, infatti, rivela di ascoltare le canzoni che il suole dedicava.Berlusconi e Marta(Ansa Foto) Notizie.comAllo stesso tempo ha respinto ogni voce che riguardasse la famiglia di lui, in particolar modo quando ...

Attraverso una nota, la Juventus ha comunicato che le relazioni di revisione suldell'esercizio 2022/2023, condotte dalla società Deloitte & Touche, ' non contengono ...presidente' si. ...

Il testo della legge di bilancio arriva in Parlamento AGI - Agenzia Italia

Manovra 2024: più soldi in busta paga, più tasse sul Superbonus, 3.600 euro di sgravi per i figli. Cosa cambia Corriere della Sera

Il Ddl Bilancio approda al Senato con un testo blindato di 109 articoli: il focus sulle novità per infrastrutture e appalti. L’appello della filiera edilizia per una proroga in extremis del superbonus ...Ecco come si può fare per avere una pensione più ricca La legge di Bilancio ha iniziato il suo iter per l’approvazione in Parlamento. La maggioranza, per accelerare l’esame dell’Aula, non presenterà ...