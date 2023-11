Lecce-Parma | le formazioni ufficiali | riposa Krstovic | titolare Benedyczak

Poi, alle 18, sarà la volta dial 'Via del Mare'. Chiude la giornata (ore 21) il match del 'Bluenergy Stadium' tra Udinese e Cagliari . Segui la diretta delle partite ...

Lecce-Parma LIVE: le formazioni ufficiali Sky Sport

Lecce - Parma (0-0) Coppa Italia 2023 la Repubblica

Le formazioni ufficiali scelte da D'Aversa e Pecchia per Lecce-Parma, partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia ...Al Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per i sedicesimi di Coppa Italia tra Lecce e Parma, ecco le formazioni ufficiali ...