Lecce eliminato | vince il Taranto e perde il Brindisi | pari Fasano Calcio | le squadre pugliesi oggi

(Di mercoledì 1 novembre 2023)-Parma 2-4 nei sedicesimi di finale della coppa Italia di. Doppio vantaggio degli emiliani nel primo tempo, salentini che hanno raggiunto latà nella ripresa. Al quarto e (su rigore) al sesto minuto di recupero gli altri due gol degli ospiti.. Serie C girone C, recuperi:-Catania 0-2,-Acr Messina 2-0. In classificaquarto con 20 punti dopo le tre campane in vetta, Juve Stabia (24) Avellino e Benevento (22).terzultimo a quota 10. Serie D girone H, nona giornata: fra le partite odierne Angri-Team Altamura 0-2, Barletta-Palmese 1-1, Bitonto-Manfredonia 2-2, Città di-Casarano 1-1, Città di Gallipoli-Rotonda 1-1, Martina-Nardò 1-1. Paganese-Fidelis ...