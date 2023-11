Le sneakers dell' autunno 2023

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Che le si ami o le si odi, lecontinuano a essere protagoniste dei nostri look, dai più casual ai più ricercati. Nonostante le vendite siano rallentate nell’ultimo anno, passando dal 19,5% del 2021 al 2,7%, sul lungo termine il mercato sembra godere ancora di buona salute. Si prevede infatti che leraggiungeranno i 30 miliardi di dollari in vendite entro il 2030 e la piattaforma di rivendita StockX ha dichiarato che il 2022 è stato il suo anno migliore per vendite di calzature sportive. Con un volume di vendite importante e un pubblico devoto al resell, la culturaè qui per restare. E non si parla solo di Nike, Jordan, Adidas, New Balance e Converse. Sempre più marchi di nicchia o fascia media, trovano nel mercatoterreno fertile. Ne è ...