Le Iene | il toccante monologo di Lorella Boccia | “Avevo 5 anni quando mio padre e? sparito”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo mesi di assenza sulle reti Mediaset, la ballerina e conduttriceè tornata in tv, ospite di Veronica Gentili, nella nuova edizione de Le. Con sé ha portato la trasparenza e la sensibilità che da sempre la contraddistinguono, regalando al pubblico di Italia 1 une profondoincentrato sull’importanza del riuscire a perdonareancora si fa in tempo a non avere rimorsi. LEGGI ANCHE > Le, ildel campione olimpico Filippo ...