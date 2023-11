Le faglie interne al governo | video degli ostaggi | Caracciolo svela il piano di Hamas

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Lucioè intervenuto a Otto e Mezzo, su La7, per parlareultimi sviluppi del conflitto tra Israele e. In particolare l'attenzione è stata puntata suldi tre donne prese ino a Gaza: è stato diffuso dagli account dell'organizzazione terroristica con il chiaro intento di colpire Israele dove fa più male, e in particolare il premier Netanyahu. Quest'ultimo è infatti stato duramente accusato da una delle donne: “Noi paghiamo il tuo fallimento politico. Doveva esserci un cessate il fuoco, invece siamo ancora qui sotto le bombe”. “Tu ci uccidi, tu vuoi ucciderci tutti, non ci hai abbastanza massacrato? Non sono morti abbastanza cittadini israeliani? Liberaci adesso, libera i loro cittadini, libera i loro detenuti”, ha aggiunto la donna. Netanyahu ha risposto ...