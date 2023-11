Le due bufale sul folle aumento delle tasse sugli affitti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di bilancio indica in appena 8,8 milioni di euro l’anno la stima del gettito che sarebbe determinato, a regime, dall’della cedolare seccabrevi. Si conferma, dunque, che non sono le esigenze di cassa quelle che hanno indotto il governo a procedere – nonostante le opposizioni interne alla stessa maggioranza – a questo incremento di tassazione. Resta il mistero sul perché della misura. Per il resto, giovano alcune precisazioni. 1. La prima è che la cedolare secca introdotta dal governo Berlusconi è stata prevista sin da subito per tutte le locazioni abitative, di qualsiasi durata: lo segnaliamo anche in relazione a una dichiarazione di questi giorni del sottosegretario Fazzolari. Nel 2017, infatti, la cedolare per glibrevi è stata solo ...