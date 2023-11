Le atlete della Vis Invicta provano a qualificarsi alle Olimpiadi

Impegno, sudore e motivazioni è quanto ci si aspetta dalleallenate da mister Francesco Ancona nel corsosettimana che segue la sconfitta subita sul campoCasalgrande Padana. Lo ...

Volley femminile. In Serie A2 sono le atlete trevigiane a fare la differenza TrevisoToday

Maratona di New York 2023: quando si corre, programma e come ... Olympics

Festeggiamenti in piazza Mattei per Cinzia Signoretti, originaria del posto, atleta della nazionale italiana, campionessa del mondo di bikejoring, nonché la corsa con il cane in bici nel bosco, dopo ...Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...