Le 7 lezioni della Morte che ci insegna a vivere senza avere paura del trapasso

(Di mercoledì 1 novembre 2023) In questi giorni, tra fine ottobre e i primi di novembre, in gran parte del mondo il pensiero corre spesso al tema: dalla notte di Halloween con le sue tradizioni alla ricorrenza cristiana di Ognissanti, fino alla Commemorazione dei defunti, in queste giornate il binomio vita-è un trend. Ma se potessimo invitare laa cena e ci ritrovassimo da soli con lei, cosa le chiederemmo? Forse non ci abbiamo mai pensato, ma non esiste nulla di più vivo. È la più grande maestra a nostra disposizione. Nella nostra società siamo ossessionati da aspetti transitori, come l’identificazione con il nostro corpo, la bellezza fisica, il successo effimero. La, al contrario, ci fa comprendere la transitorietànostra condizione, ...