Lazio | Pedro è l’uomo in più

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 novembre 2023)in più della: Sarri lo fa partire spesso dalla panchina perché non vuole rinunciare a Felipe Anderson o Zaccagniin più della: Sarri lo fa partire spesso dalla panchina perché non vuole rinunciare a Felipe Anderson o Zaccagni. Ma lo spagnolo è sempre uno dei primi cambi dei biancocelesti e quando entra è in grado di spaccare le partite. Sin qui è stato decisivo in diverse occasioni, anche in Europa con il gol al Celtic.