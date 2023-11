Lazio | Lotito sul caro-biglietti | 'Non posso svalutare il marchio'

(Di mercoledì 1 novembre 2023) In casaè tornata alla ribalta nelle ultime settimane la polemica sul. Dopo i buoni risultati della campagna abbonamenti...

Panchina, Focolari: 'Sarri non va più d'accordo con'Mentre il popolo biancoceleste si divide tra chi sostiene ancora mister Sarri e chi preferirebbe una separazione a giugno, impazza già ...Sarri gela Lotito: ecco cosa gli ha detto sul suo futuro alla Lazio. La confidenza del tecnico sul suo futuro... News47 minuti fa Caso Ronaldo-Juve, respinto il primo ricorso di CR7. Per il secondo ...Mercato Juve: arriva la risposta su Zielinski, il club lo ha fatto sapere al suo agente. Ecco tutti i dettagli Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il nome di Piotr Zielinski non è affa ...