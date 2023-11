Lazio | Lotito | “Biglietti? Non possono costare meno rispetto a…”

"Laha un valore , lo ha il marchio", con queste parole ha esordito Claudioai microfoni de Il Corriere della Sera. I tifosi biancocelesti hanno spesso criticato i prezzi dei biglietti, ...

Caro biglietti Lazio, risponde Lotito: "Non possiamo venderli a meno di chi è al nostro livello" TUTTO mercato WEB

LAZIO, LOTITO E IL CARO BIGLIETTI: "IL MARCHIO NON VA SVALUTATO" - Sportmediaset Sport Mediaset

9 partite. 196 minuti complessivi. 12 milioni di dubbi. Isaksen è solo l'ultimo tassello del mercato della Lazio a non aver convinto sino a questo momento.Vale per la Fiorentina, che continua a perdere quando scende nella capitale per affrontare la Lazio e vale per Italiano che, contro Sarri, proprio non riesce a sorridere. Leggi ...