Lavorare sul limite per una cucina senza confini

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Seguire un cuoco dai suoi esordi è sempre più raro di questi tempi. Un po’ perché è una fortuna conoscersi presto nel percorso lavorativo – e questo passaggio non possiamo che affidarlo al destino – ma ancora di più perché in un certo senso se a distanza di anni ci si ritrova ciclicamente, beh allora significa che una qualche intesa (costruttiva) si è di fatto instaurata. Nicola Bonora non era per me Nic quando lavorava da Bartolini. Ancora faceva parte di una brigata in cui non era totalmente padrone delle sue idee ma che gli ha concesso di immagazzinare e custodire molte informazioni. In maniera analitica, progressiva e complessivamente migliorativa, Nic ha rielaborato nel corso degli anni tutte queste nozioni, le tecniche e i dati per trasformarli in un linguaggio suo, un alfabeto di ingredienti, tecniche e orizzonti che oggi padroneggia decisamente meglio e con più ...