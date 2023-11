Latina | 1 e 2 novembre messa solenne e modifiche alla circolazione nella zona del cimitero

(Di mercoledì 1 novembre 2023)– In occasione del Giorno di tutti i Santi e del Giorno della Commemorazione dei Defunti, il gestore delcomunale ha disposto orari di apertura dedicati, prevedendo per mercoledì 1, alle ore 15, la celebrazione dellaufficiata dal Vescovo Mariano Crociata e da tutti i parroci della città, con circa 300 posti a sedere per i fedeli. Sarà possibile fare visita ai propri cari dalle ore 9 alle ore 17. Alle 10.30 del primo, inoltre, il trombettista dei bersaglieri suonerà il silenzio, in onore dei bersaglieri defunti, presso il monumento dei caduti del. All’interno, inoltre, saranno attivati due “punti informazione” per agevolare l’utenzaricerca dei propri defunti nonché il servizio “assistenza ...

La festa di tutti i Santi (nella foto in alto, particolare della Pala di Fiesole del Beato Angelico) il 1°si diffuse nell'Europanei secoli VIII - IX. Poi si iniziò a celebrarla anche a Roma, fin dal secolo IX. Un'unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, intimamente ...

