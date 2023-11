Ladispoli | Grando | “5 milioni di euro per il rifacimento di strade e marciapiedi”

(Di mercoledì 1 novembre 2023)– “L’amministrazione comunale si prepara ad investire 5dinei prossimi due anni per interventi di riqualificazione dellee deidi”. L’annuncio è del Sindaco Alessandro, che ha illustrato il nuovo progetto varato dalla Giunta comunale ed inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici. “Durante il primo mandato della mia Amministrazione – ha continuato il Sindaco – abbiamo realizzato il più imponente intervento didel manto stradale che la nostra città abbia mai visto, con un investimento complessivo di oltre 5di, grazie al quale abbiamo ristrutturato decine di chilometri di vie in tutti i quartieri di. ...

LADISPOLI - Cinque milioni di euro per il rifacimento di strade e marciapiedi. Ad annunciare l'investimento, per i prossimi due anni, è stato il sindaco Alessandro Grando che ha illustrato il nuovo pr ...