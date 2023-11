La storia di Hook | il cane che ha perso una zampa in una trappola per cinghiali

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) AGI - Ha rischiato di morire, ma nonostante il dolore è riuscito a liberarsi e a sopravvivere. Ora, appena si sarà ripreso dall'amputazione, potrà tornare a camminare e a correre come tutti gli altri, ed essere adottato da chi saprà amarlo come merita e dargli una nuova casa. È ladi, già soprannominato "il nostro Capitan Uncino", un giovanedi circa un anno e mezzo trovato nella campagna di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dai volontari dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) con unaanteriore completamente scarnificata di cui rimaneva solo l'osso: un osso ripulito da pelle, muscoli e innervazioni. A ferire il, che aveva un semplice collare di caucciù (un pezzo di tubo di quelli usati per travasare liquidi chiuso con un filo di ferro fatto ...