La sindrome di Stoccolma e il minimalismo stronzista di Phoebe Philo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Era vent’anni fa. Avevamo tutte suppergiù trent’anni: io, le mie amiche,, Stella McCartney. Avevamo trent’anni e ci importava della moda in modi in cui non è sano t’importi di niente (ma d’altra parte se non sei malsana a trent’anni, quando). L’altro giorno ho detto a una trentenne: tu non lo sai, ma c’è stato un tempo in cui scrivendo sui giornali ci si compravano le Birkin, adesso al massimo una Alviero Martini. (Nota per chi non sa la moda: la Birkin è una borsa di Hermès molto costosa e, prima dell’avvento delle Kardashian del mondo, molto chic; Alviero Martini è la marca di quelle borse con su le mappe del mondo).era arrivata in Chloé come assistente di Stella McCartney, giacché vent’anni fa nessuno faceva le copertine sui nepo baby ma poteva già accadere che la figlia di uno dei Beatles ...