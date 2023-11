La Russa contro la norma anti-ribaltone del premierato | “Meglio tornare al voto”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Pubblicato il 1 Novembre, 2023 Al presidente del Senato Ignazio Lanon piace lanella riforma suldel Governo Meloni. Lalo spiega in un’intervista rilasciata a Repubblica, e dice parlare “a titolo personale. Non ho ovviamente partecipato alla stesura del testo. Io toglierei quel meccanismo che prevede che, una volta caduto un premier, possa nascere un altro governo con un altro presidente del Consiglio, a patto di essere sostenuto da chi ha votato almeno una volta la fiducia al precedente esecutivo». Nel colloquio con Tommaso Ciriaco Ladice che gli sembra «arzigogolato. Se devi fare l’elezione diretta del premier, allorafarla fino in fondo. Sarebbedire: se il premier ...