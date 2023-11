La regia iraniana | così la Rivoluzione islamica sta esportando la sua Guerra Santa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La piovrae i suoi tentacoli del terrore: il maggior successo di Teheran è la creazione di territori franchi da cui attaccare Israele senza essere chiamata in causa direttamente Vecchi schemi come la “questione palestinese” del tutto inadeguati: non è una contesa territoriale, è un conflitto esistenziale e Israele è solo il primo nemico Se osserviamo una mappa del Medio Oriente ci troviamo apparentemente di fronte a un insieme di Stati che non differisce da qualsiasi cartina geografica tradizionale. Vediamo Israele, con i suoi 22 mila chilometri quadrati di estensione e i suoi 9 milioni di abitanti, circondato da 7 milioni di chilometri quadrati di territorio arabo e quasi 400 milioni di persone. Questa la versione ufficiale. Le legioni islamiste Poi c’è quella ufficiosa, che descrive però la situazione reale, al di là della finzione geopolitica: ...