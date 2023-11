La reazione di Israele non è proporzionata

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le tv didicono “abbiamo ammazzato 8,326 mila terroristi“, cioè 8 mila palestinesi, tra cui ci sono anche miliziani di Hamas. Dopo 3 settimane,ha pubblicato il numero dei suoi morti, con nome, cognome e foto per quasi tutti e lo leggi sui giornali israeliani. Se conti bene, sono 900 non 1.400 come i media italiani continuano a ripetere. Sotto i 14 anni ne puoi contare sei (tra i 5 anni e i 13 per la precisione), non i “40 decapitati” di cui parlano tutti i media. Circa un terzo almeno sono soldati e il 90% sono giovani in età militare, di anziani ne vedi pochissimi. Ripetiamo che è una lista aggiornata che si legge sui giornali israeliani con nome, cognome e foto. In base quindi ai dati forniti nei giornali israeliani, la proporzione sarebbe di circa 9 palestinesi morti per un israeliano morto. Il problema è che il 40% della ...