La Rai lancia l’allarme | «Il calcio rischia di sparire sui nostri canali»

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La presa di posizione di Rai Sport dopo la decisione di assegnare i diritti tv della Coppa Italia a Mediaset Rai Sport, tramite una nota ufficiale, ha preso posizione sulla decisione di assegnare i diritti tv della Coppa Italia a Mediaset. COMUNICATO – «Anche la Coppa Italia diresta fuori dalla Rai. È una vera e propria manovra a tenaglia quella in atto sull’azienda di servizio pubblico. Da una parte la si impoverisce tagliando il canone (le compensazioni provenienti dalla fiscalità generale non cambiano la sostanza della questione), dall’altra la si inaridisce editorialmente, privandola di contenuti. Lo sportdidaiRai. Il, ormai, lo è di fatto, Nazionale e Serie C a parte. Dopo aver perso la Serie A e la Champions, la Coppa Italia è nuovamente fuori dai ...

L'ex ministro della Salute di Gaza, Basem Naim ,un avvertimento all'Italia via "Agorà". Parole da non sottovalutare quelle dell'attuale capo della logistica dei miliziani. Con contatti dalla Russia al Sud America.

Aperto valico Rafah, via 450 stranieri. Media: l'esercito d'Israele preme su Gaza city da tre lati - Borrell: "Sconvolto dalle vittime di Jabalia" - Borrell: "Sconvolto dalle vittime di Jabalia" RaiNews

Rai Pubblicità lancia un'offerta total video a cpm. Il debutto con il ... Engage

Disney+ lancia il piano con pubblicità in Italia, offrendo flessibilità agli abbonati, Oggi, Disney+ lancia in Italia il piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due opzioni senza inserzioni pub ...La Rai del governo di Giorgia Meloni ... Proprio come accaduto con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. L’indiscrezione è stata lanciata da DavideMaggio.it, che mette seriamente in dubbio il fatto ...