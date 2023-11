La Promessa oggi al posto di Uomini e Donne (anticipazioni novembre 2023)

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La- Matrimonio di Manuel e Jimena LaS1 Ep87 (quarta parte) – Catalina mostra l’aereo riparato a Manuel, ma lui non ne è felice, non vuole più volare. Lope è preoccupato perchè Maria ce l’ha con lui per il fatto di non avergli detto subito della situazione di Salvador e ne parla con Jana, e poi con Mauro. Simona, Candela e Lope preparano le tartellette di mela, il dolce preferito di Curro, per festeggiare il suo diploma. Tutti apprezzano il dolce, persino Don Gregorio, e tutti si congratulano con Curro, tranne Lorenzo, con cui inizia una discussione a tavola. Lope riferisce a Simona che Candela ha ricevuto una lettera in cui una persona anonima le dice di conoscere un segreto del suo passato. Simona sembra sapere piu’ di quel che dice. Intanto Catalina ...