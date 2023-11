‘La Noche De Diego’ | donazione di 12 000 euro alla fondazione Santobono Pausilipon

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Grande successo ieri per “Lade Diego” per ricordare Diego nel giorno del suo compleanno, sarebbero state 63 candeline. Una festa in gran stile sulla terrazza Rame’ del Gold Tower Hotel evento organizzato con maestria dB&G Art Event Communication della giornalista Barbara Carere , con la supervisione del amico fraterno e manager Stefano Ceci che da perfetto padrone di casa ha accolto più di duecento invitati tra ex calciatori, attori cantanti , addetti ai lavori e imprenditori tra cui spiccano i nomi degli ex compagni di squadra di Diego come lo storico capitano Bruscolotti, Giovanni Francini e Nando De Napoli, il direttore Gigi Pavarese, Antonio Carannante, l ‘ex capitano del Napoli più attuale Paolo Cannavaro, Il cantante Ciccio Merolla che ha regalato al pubblico l’esibizione della sua “malatia “ , ...