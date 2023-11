La moglie di Giampiero Mughini | “In casa abbiamo la stanza delle pu**ane”

Durante la puntata di lunedì del Grande Fratello,Mughini ha confessato di avere tradito suae di come la donna non gliel'abbia mai perdonato. I due sono assieme da 33 anni e sono sempre stati molto riservati circa la loro vita ...Michela Pandolfi non le manda a dire al suo Giampiero Mughini: "Non ho mai creduto alla sua giustificazione sul tradimento" La moglie di Giampiero Mughini ...Cibo e luce per vincere il buio e la morte. Maria Giovanna Pitanti Bertilorenzi è una delle eredi spirituali delle antiche tradizioni del millenario borgo di Antona e da alcuni anni, il 2 novembre, pr ...