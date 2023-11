“La manovra della destra fa paura” | consigliere lombardo del Pd “regala” una zucca a Fontana E il presidente la butta via

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “Lada“. Con queste parole ildel Pd in Regione Lombardia, Paolo Romano, è intervenuto durante la seduta di martedì 31 ottobre in segno di protesta nei confronti delle politiche messe in atto dal centro(soprattutto a livello nazionale). E così, vista la concomitanza con Halloween, ha “to” unaalAttilio: “C’è un fantasma che si aggira in questo Paese – ha detto Romano – ed è ladel governo che voi appoggiate, che ha deciso di aumentare le tasse sui prodotti per l’infanzia e su quelli per gli anziani. Fate i leoni, per una volta, e non i micetti. E dite a Meloni di abbassare l’Iva”. Il...