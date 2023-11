La manicure del mese di novembre | è tempo di unghie hot chocolate

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Eleganti e sofisticate, con il loro colore intenso e la lucentezza evocano l'amata bevanda calda. Un modo «delizioso» per entrare in bellezza nella fredda stagione

La, nei suoi molteplici stili e finiture, è molto più di un semplice tocco estetico - è una forma d'arte, un mezzo di auto - espressione e spesso un riflessonostro stato d'animo e della ...

Smalti peel off: cosa sono e i loro vantaggi Marie Claire

Kit manicure, i migliori Cosmopolitan

Una manicure curata nei dettagli e con le unghie trasparenti è ... 2023 lascia da parte costruzioni 3D e nail art elaborate seguendo il classico filone del less is more. Stili e look che tendono al ...La manicure, nei suoi molteplici stili e finiture, è molto più di un semplice tocco estetico - è una forma d'arte, un mezzo di auto-espressione e spesso un riflesso del nostro stato d'animo e della ...