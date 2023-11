La leggenda del fantasma di Milanello

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Negli anni ’50 l’allora Presidente del Milan Andrea Rizzoli, grande imprenditore milanese, ha avuto la geniale idea di costruire un villaggio nel quale i giocatori potessero vivere lontano dal caos della città. Su progetto dell’architetto Viani e dell’ingegnere Crescentini, nel 1963 è stato inaugurato il Villaggio Milan, una sorta di residence adibito all’attività dei calciatori rossoneri. Si trova a Carnago, in provincia di Varese, a circa cinquanta chilometri da Milano. Silvio Berlusconi l’ha poi fornito di ulteriori servizi come piscine e palestre, e, su volontà di Arrigo Sacchi, è stata aggiunta la cosiddetta “gabbia“, il sistema di allenamento in grado di offrire notevoli vantaggi. La struttura è anche stata sede di ritiro della Nazionale italiana, in occasione di importanti eventi come gli Europei. Immersa nel verde, al suo interno vi è una palazzina a due piani in cui alloggiano ...