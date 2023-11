La Federal Reserve lascia i tassi invariati | ' Inflazione ancora alta | ma ci muoviamo con cautela'

Nessuna recessione in vista Powel ha detto che lanon prevede una recessione ma sta tenendo d'occhio le curve dei titoli di stato americani i cui rendimenti, tra i titoli a breve e a ...

Inflazione Usa in calo, possibile atterraggio morbido Il Sole 24 ORE

La Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse ma non esclude nuovi rialzi RaiNews

La Federal Reserve degli Stati Uniti lascia ancora invariati i tassi nel range compreso tra il 5,25% e il 5,50%. E' il secondo mese consecutivo: già da settembre scorso, infatti, la banca centrale ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 nov - "Il Fomc non pensa a tagliare i tassi, in questo momento". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in conferenza stampa. AAA ...