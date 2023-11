(Di mercoledì 1 novembre 2023) La Fed si prende un pausa e, per il secondo mese consecutivo,di interesse invariati aida 22. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%. L'...

Per la seconda volta consecutiva la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d'interesse al 5,25 - 5,50 per cento. La decisione del Federal Open Market Committee è stata unanime Per la seconda ...

La Fed lascia i tassi fermi, sono ai massimi da 22 anni Agenzia ANSA

La Fed lascia invariati i tassi al 5,25-5,50%, ai massimi da 22 anni Milano Finanza

ma ha lasciato la porta aperta a ulteriori aumenti, se la pressione dell’inflazione dovesse accelerare nei prossimi mesi. In una nota la Fed ha annunciato che manterrà il tasso di riferimento a circa ...Wall Street procede positiva dopo la Fed che, come previsto, ha lasciato i tassi di interesse invariati. Il Dow Jones sale dello 0,28% a 33.137,76 punti, il Nasdaq avanza dello 0,66% a 12.934,15 punti ...