La Fed lascia i tassi fermi ai massimi da 22 anni | ma lascia la porta aperta a un rialzo

La Fed lascia i tassi fermi, sono ai massimi da 22 anni Agenzia ANSA

La Fed lascia i tassi invariati. Restano ai massimi da 22 anni. La reazione dei mercati QUOTIDIANO NAZIONALE

Costo del denaro fermo per la seconda riunione consecutiva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 nov - Il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile ...ma ha lasciato la porta aperta a ulteriori aumenti, se la pressione dell’inflazione dovesse accelerare nei prossimi mesi. In una nota la Fed ha annunciato che manterrà il tasso di riferimento a circa ...