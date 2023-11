La copertura razzista e moralista dei media sul caso Soumahoro

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Pressappoco le reazioni all’arresto di mezza cerchia familiare di Aboubakarhanno questo segno e fondamento politico-giuridico: «Visto? Ve l’avevamo detto che erano negri!». Vale la pena di ricordarle, dopo un anno e sulla scorta degli ultimi sviluppi, le belle requisitorie di allora sul «talentuoso ivoriano», le mute di cani del giornalismo d’inchiesta attaccate ai polpacci del buffone con gli stivali infangati, le steppe di reportage sul rogito della casa firmato con il sangue dei migranti sfruttati e le chilometriche coltivazioni degli editoriali a commento delle borsette di lusso della moglie e delle mutande griffate della trisnonna. Perché tutta quella bella roba si ripropone oggi, ma in versione processualmente attrezzata, alla luce dei provvedimenti di arresto che non per, ma pour cause, sono adoperati a riprova dell’indegnità ...