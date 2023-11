Kvaratskhelia Top 5 in Europa | nessuno in Serie A come lui – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Khvichacontinua a stupire e a ricevere importanti riconoscimenti. Dopo il diciassettesimo posto nella classifica del Pallone d’Oro, il georgiano si trova nella top 5 di un’altra speciale classifica. La scorsa stagione è stata quella in cui si è rivelato nel calcio mondiale il fuoriclasse georgiano Khvicha. Grandissima intuizione del Napoli, che l’ha portato in Italia per un cifra irrisoria rispetto al suo reale valore, che poi ha dimostrato in campo. Dopo la conquista dello scudetto, sono arrivati diversi riconoscimenti per il georgiano, tra cui la presenza in una speciale classifica.tra i top 5 dribblatori d’Nella scorsa stagione Khvichaha stupito tutti per la sua facilità di dribbling, con cui ha spesso bruciato i suoi diretti ...