«Kobayashi» di Crispino | Lanciai | Basile e Sabelli | un universo parallelo di suggestioni sonore Dodicilune | 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 1 novembre 2023) «dielabora undi, forse immaginato o, più semplicemente re-immaginato, come atto costitutivo di un linguaggio marcatamente contemporaneo, con un piccolo sguardo nello specchietto retrovisore ma completamente avulso da ogni nostalgismo. // di Francesco Cataldo Verrina // Ci sono dischi che, attraverso la mescolanza di suoni, disegnano universi paralleli, quasi virtuali, certamente non comuni. Potremmo dire tranquillamente che un album come «», uscito nella tarda primavera di quest’anno, ma ancora vivido e pulsante, costituisca un unicum. Certamente le forme di ibridazione tematica, oltre che stilistica, all’interno di ...