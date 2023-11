Kate Middleton | il libro dello zio che fa tremare Harry e Meghan Markle

"Amata nuora": è un binomio estremamente dolce quello che Re Carlo III ha rivolto anel corso del discorso tenuto a una cena di Stato a Nairobi, in Kenya, di fronte a circa 350 invitati. La conferma di un legame che appare sempre più intenso, con momenti di affetto ...

Kate Middleton, l’unica amante dell’«hot» tra gli eredi al trono Corriere della Sera

Il segreto di Kate Middleton per non farsi spiare dai vicini Elle

Un discorso ufficiale nel quale Re Carlo III ha voluto ricordare l’importanza del paese africano per la sua famiglia, anche per motivi più personali ...Sfogliando nell’offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare ...