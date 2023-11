Juventus | il terapista di Fagioli | “Il rinnovo del contratto può aiutarlo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ildi NicolòPaolo Jarre ha parlato al Corriere dello Sport della situazione del giovane bianconero: “Nicolò non è solo, il club non lo abbandonerà. Illo aiuterà sicuramente a dare stabilità alla sua carriera e alla sua vita. Vedere che c’è qualcuno che lo aspetta lo salverà. Credo che il fenomeno del gioco d’azzardo sia in espansione. I motivi sono la grande mole di denaro che ricevono i calciatori e il loro basso livello di istruzione medio. Per me ci sono almeno altri 40 calciatori del nostro campionato che hanno problemi con il gioco”. SportFace.