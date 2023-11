Juventus | Exor ha anticipato quota per aumento di capitale | tagliati stipendi a presidente e ad

...basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che... si comunica che il socio di maggiornazaN. V. ha effettuato in data 27 ottobre 2023 un primo ...

Juve, arrivano subito 80 milioni di euro da Exor La Stampa

Exor non molla la Juventus: pronti 80 milioni di euro per il nuovo ... Forbes Italia

Prepariamoci ad uno sliding doors per la gara di domenica, con la Juventus che si vedrà di fronte il brasiliano Arthur, uno dei tanti ex della gara insieme a Mandragora da una parte ...Il potenziamento del voto maggiorato potrebbe spingere Exor a rimpatriare il quartier generale della Rossa. La holding: «Ogni riflessione potrà avvenire, nel caso, a valle dell’entrata in vigore della ...