Juventus | è pronto il rinnovo di Fagioli | scadenza nel 2028

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Laè pronta ad offrire ildi contratto a Nicolò. Nonostante la squalifica fino a fine maggio per il caso scommesse, il club bianconero ha deciso di puntare con forza sul centrocampista bianconero. Ladella nuova intesa sarà a giugno. Le firme sono previste a breve, già nei prossimi giorni. Una nuova manifestazione di sostegno e di vicinanza al giocatore. Non è l’unica. Dopo la notifica della squalifica di sette mesi per il caso scommesse, sul sito della società era stato pubblicato un comunicato nel quale si ribadiva tutto il supporto al calciatore. SportFace.