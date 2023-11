Juve | infortunio per Weah

Dopo dieci giornate l'Inter è prima a 25 punti, davanti allache ne ha 22. Inzaghi ha un punto ... Anche Weah sarà costretto a saltare altre due partite permuscolare , sostituito a fine ...

Loftus-Cheek e Pulisic ancora a parte nella seduta di allenamento odierna del Milan: per il primo si fa in salita una sua possibile presenza con l’Udinese, mentre per il secondo l’ipotesi di vederlo ...Infortunio Osimhen, i tempi del possibile recupero Napoli ... l’Atalanta che apre un ciclo terribile di partite contro Real Madrid in Europa e Inter e Juventus in Serie A. Rudi Garcia incrocia le dita ...