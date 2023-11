Juve | il dottore di Fagioli | «Il rinnovo può salvarlo | ma non è l’unico»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le parole di Paolo Jarre, psicoterapeuta di Nicolò, sul percorso del centrocampista dellantus. I dettagli Paolo Jarre, psicoterapeuta di Nicolò, ha parlato al Corriere dello Sport del centrocampista dellantus. PAROLE – «Nicolò in questo momento sa che non è solo, sa che lantus non lo abbandona. È un investimento in fiducia. È dare una prospettiva stabile alla sua carriera e direi alla sua vita, dando contenuto a quel vuoto interiore che Nicolò sentirà per i prossimi 7 mesi. Sapere che c’è qualcuno che non solo lo aspetta, ma che crede ancora in lui, può davvero. Il problema del gioco d’azzardo riguarda dall’1 al 3% della popolazione. In Serie A ci sono circa 500 calciatori, quindi coinvolgerebbe dai 5 ai 15 atleti. Siccome poi sono maschi, ...