Juve | Danilo | studierò psicologia per aiutare i bambini

"Sicuramente voglio andare all'università per studiare psicologia: mi piacerebbe aiutare i bambini nel calcio, magari farò l'allenatore": il capitano della Juventus,, 32 anni compiuti a luglio, svela i suoi progetti per il futuro. "Il numero 6 è stato indossato da un grande come Scirea - ha detto chiacchierando con i piccoli tifosi bianconeri all'evento "...

Danilo: 'Juve, potevo venire già 6 anni fa! Alex Sandro Giocare con lui non si può descrivere' ilBianconero

