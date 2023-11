Judo | Europei 2023 | le speranze di medaglia dell’Italia Scutto e Bellandi per il colpaccio | tanti candidati al podio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Reduce da uno storico Grand Slam di Abu Dhabi, l’Italia vola a Montpellier con grande fiducia e ottimismo per i CampionatiSeniordi, in programma dal 3 al 5 novembre sui tatami dell’Arena Sud de France. L’ambiziosa delegazione azzurra sarà composta da 17 atleti, 9 donne e 8 uomini, a caccia di punti imporin ottica qualificazione olimpica (o per essere testa di serie) a Parigi 2024. Si preannuncia una rassegna continentale di livello altissimo specialmente in alcune categorie di peso, quindi non sarà semplice arrivare fino in fondo e andare anel fine settimana transalpino. Considerando lo stato di forma attuale e le varie entry list, la spedizione tricolore può contare su due co-favorite per il titolo europeo: Assunta(insieme alla francese ...