Jonathan Majors | i Marvel Studios non escludono un recasting per Kang

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il destino dell'attoretra le fila del MCU sembra sia incerto e non si esclude nemmeno unper il villain. Il personaggio dinel MCU potrebbe in futuro avere un nuovo volto: i vertici deinon escluderebbero infatti undopo le accuse che hanno travolto. L'attore, a processo per violenza domestica, secondo Variety, sarebbe inoltre stato tolto dai clienti dell'agenzia CAA prima del suo arresto a causa del "comportamento brutale" avuto nei confronti dello staff, mentre i nuovi documenti presentati in tribunale sostengono che abbia avuto reazioni violente ai danni dell'ex fidanzata anche nel 2022, durante le riprese della stagione 2 di Loki. La ...

Il personaggio di Kang nel MCU potrebbe in futuro avere un nuovo volto: i vertici dei Marvel Studios non escluderebbero infatti un recasting dopo le accuse che hanno travolto. L'attore, a processo per violenza domestica, secondo Variety, sarebbe inoltre stato tolto dai clienti dell'agenzia CAA prima del suo arresto a causa del "comportamento brutale" avuto ...

Jonathan Majors: i Marvel Studios non escludono un recasting per ... Movieplayer

Variety spoilera il finale di Loki 2: il destino di Kang, Jonathan ... Everyeye Serie TV

Con l’uscita di The Marvels ormai imminente, Variety ha dedicato una cover story ben diversa, intitolata “Crisi alla Marvel” e incentrata su tutti i problemi che sta affrontando il franchise: dai ...Il destino dell'attore Jonathan Majors tra le fila del MCU sembra sia incerto e non si esclude nemmeno un recasting per il villain Kang. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 01/11/2023 Il personaggio di Kang ...