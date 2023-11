Italia-Usa | le vie della cooperazione energetica Cosa si è detto al Wec

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La settimana scorsa si è tenuta la prima edizione del dialogo bilaterale tra le sezionine e statunitensi del World Energy Council, organizzato in collaborazione con Globe. Si è trattato di un incontro inedito tra istituzioni e industrie dei due Paesi, un evento di raccordo per spiegarsi a vicenda le rispettive mosse nel mondo dell’energia. Argomento caldissimo data la stretta attualità, come ha evidenziato l’ambasciatricena a Washington Mariangela Zappia che ha ospitato l’evento: “La crisiprovocata dall’invasione russa dell’Ucraina e la grave situazione in Medio Oriente accrescono il senso di urgenza verso la transizioneglobale. Partner fidati come gli Stati Uniti e l’, che nel 2024 guiderà il G7, sono chiamati a dare insieme un ...