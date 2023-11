Israele | soldati arrivano a Gaza City

... Yoav Gallant, commentando l'uccisione dei. 'Siamo pronti e preparati per un'offensiva lunga e complessa che richiede coraggio, determinazione e perseveranza', aggiunge.ha di fronte ...

Hezbollah,120 soldati Israele uccisi o feriti in 21 giorni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Tanti in questi giorni si stanno chiedendo cosa poter fare concretamente per mostrare il proprio sdegno nei confronti della carneficina di civili ...L'accordo è stato mediato dal Qatar in coordinamento con gli Usa. Il ministro degli Esteri: "Sono stanchi ma in buone condizioni, assistiti dal ...