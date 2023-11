Israele | perché Hezbollah è in fermento

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tra due giorni Hassan Nasrallah, il leader spirituale del più importante gruppo armato del Medio Oriente, parlerà pubblicamente della situazione con, l’organizzazione politica armata guidata da Nasrallah è ormai in grado di decidere le sorti di Beirut, ed è in questo momento anche in grado di determinare parte dei destini di questa ennesima vecchia, nuova crisi in Medio Oriente. Ancheil gruppo è ancora tecnicamente in guerra dal 2006 con gli israeliani, detestati per ragioni ideologiche e calcolo geopolitico. Nasrallah è apparso pochi giorni fa in un video diffuso dalla costante, intensa, efficace propaganda dell’organizzazione libanese: un’apparizione fugace, di spalle, ma simbolica. Che succederà? Con 13 membri che siedono tra i 128 legislatori del parlamento libanese, diverse decine di alleati ...