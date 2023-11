Israele | morti 9 soldati in combattimenti nel nord di Gaza

... dopo quelli di ieri a tre campi profughi nella Striscia con decine di. 'Sono nidi del terrore', sottolinea, precisando che a Jabaliya voleva colpire un comandante di Hamas, Ibrahim ...

Raid notturni di Israele su Gaza, fonti palestinesi: 50 morti e molti feriti Agenzia ANSA

Il Segretario di Stato Antony Blinken si recherà in Israele e in altri Paesi venerdì ... Undici soldati israeliani sono morti nel Nord della Striscia di Gaza in seguito all’esplosione di un missile ...(ANSA) - TEL AVIV, 01 NOV - Sono stati oltre 11 mila dall'inizio della guerra gli obiettivi 'delle organizzazioni terroristiche colpiti' a Gaza.