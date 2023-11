Israele-Hamas | riapre valico di Rafah | via da Gaza cittadini stranieri e feriti gravi

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Ildioggi per consentire l'uscita dalla Striscia dideglie deiin modo grave, grazie a una mediazione del Qatar fra Egitto,, in coordinamento con gli Stati Uniti, si legge sul sito del Guardian. Nuovi scontri intanto tra le forze di difesa israeliane enella zona diCity, dove carri armati e fanteria dello Stato ebraico hanno preso di mira da ieri gli ingressi dei tunnel e le postazioni di lancio dei razzi. A riferirlo è il Guardian, che spiega come i miliziani dihanno risposto con mitragliatrici e missili. Secondo l'Idf sono stati colpiti circa 300 obiettivi da lunedì, tra cui avamposti militari di ...